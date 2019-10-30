Злоумышленники заметили заявителя в метро и проследили за ним до подъезда дома...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Лефортово г. Москвы задержали двоих приезжих из ближнего зарубежья, подозреваемых в грабеже.В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение от 27-летнего мужчины. Он рассказал, что около подъезда дома на Авиамоторной улице на него сзади напали неизвестные и открыто похитили денежные средства и мобильный телефон.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых на Большой Дмитровке. Ими оказались двое мужчин в возрасте 23 и 30 лет. Установлено, что злоумышленники заметили заявителя в метро и проследили за ним до подъезда дома. Похищенный телефон задержанные успели сбыть, а денежными средствами распорядились по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Лефортово г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18