Недавно ученые Медицинского центра университета Вандербильта установили, что регулярное потребление продуктов с высоким уровнем клетчатки и натуральных йогуртов приводит к снижению риска заболеть раком легких. Для исследования были проанализированы данные 1,4 миллиона человек.

Недавно ученые Медицинского центра университета Вандербильта установили, что регулярное потребление продуктов с высоким уровнем клетчатки и натуральных йогуртов приводит к снижению риска заболеть раком легких. Для исследования были проанализированы данные 1,4 миллиона человек.Исследование способов защиты от рака легких привело американских ученых к выводу, чторегулярное присутствие в меню продуктов с клетчаткой и йогурта служит защитой от развития рака легких. По словам специалистов, защитный эффект может быть связан с наличием в этих продуктах пребиотиков, которые не усваиваются в организме, но стимулируют рост полезной микрофлоры в кишечнике.Как отмечается на "МедикФоруме" со ссылкой на ресурс EurekAlert, для исследования были проанализированы данные 1,4 миллиона взрослых человек. Испытуемых разделили по группам в зависимости от количества употребляемых ими клетчатки и йогурта. Результаты испытаний показали, что у людей, которые употребляли много йогурта и пищевых волокон, риск развития рака легких был уменьшен на 33% по сравнению со всеми остальными.Опухоль в бронхах или тканях легких является одним из наиболее распространенных видов рака. Начальная стадия развития болезни протекает у пациента без особых изменений и неприятных ощущений. Поэтому этот рак во многих случаях выявляется уже слишком поздно, снижая вероятность выздоровление. Через пять лет после постановки диагноза выживают 15% мужчин и 20% женщин.Ранее стало известно, что в России для мужчин средний возраст диагностики рака составил 64,9 года, для женщин – 64,2 года. Выяснилось, что мужчины испытывают стресс намного чаще женщин. Из-за чего организм находится в состоянии напряжения, снижается местный иммунитет и образуются раковые клетки.