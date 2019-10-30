Что собой представляет современная лазерная резка металлов. Сферы применения и преимущества данной технологии.

Существует множество способов обработки металлов, но одним из самых эффективных и прогрессивных является лазерная резка. С помощью данной технологии можно производить заготовки сложной геометрической формы с высокой точностью размеров и качеством кромки. Многие компании предлагают подобные услуги раскроя металла, и популярность их с каждым годом растет. Рассмотрим специфику, сферы применения и достоинства метода.

Лазерная резка: особенности технологии

При выполнении операций, обрабатываемая поверхность нагревается сфокусированным воздействием лазерного луча, при котором происходит передача большого количества энергии, что способствует раскрою материала. Направление излучения контролируется компьютером, что дает возможность выполнить идеально точную резку. В процессе полностью отсутствует механическое воздействие на поверхность – материал на линии реза воспламеняется, после чего сам испаряется или выдувается газовой струей.

В каких отраслях востребована данная технология



Изготовление высокоточных деталей для промышленности, авиастроения, машиностроения.



В рекламной сфере для создания необычных конструкций.



В отрасли дизайна интерьеров для изготовления оригинального декора.



Создание фасонных и криволинейных изделий.



Раскрой листового металла практически любого типа для потребностей бизнеса.



Высокоточная лазерная резка металла во Владимире позволяет работать не только с листовыми материалами, но и с трубами, деталями торгового оборудования. Метод универсальный, поэтому и имеет такую высокую популярность.

Достоинства обработки металлов лазером



Отсутствие нагрева обрабатываемой детали, что положительно сказывается на ее дальнейшей эксплуатации.



Максимальная точность обработки, позволяющая изготавливать заготовки с уникальными характеристиками.



Возможность работать с мягкими и хрупкими металлами, пластиком, тканью, кожей, картоном и прочее.



Автоматизация производственного процесса, что полностью исключает человеческий фактор.



Отсутствие необходимости финишной обработки заготовки.



Экономичный расход материалов благодаря миниатюрной толщине луча.



Резка с применением лазера – это оптимальный выбор для бизнеса, который нуждается в изготовлении малых и средних партий высокоточных заготовок из металлов разного формата и прочих материалов.