В России сегодня отмечают День тренера. Праздник совсем молодой, ему всего 20 лет, но уже активно поддерживается спортсменами.

В России сегодня отмечают День тренера. Праздник совсем молодой, ему всего 20 лет, но уже активно поддерживается спортсменами. Поздравила своего тренера Артёма Кошелева и женская сборная по мини-футболу из Радужного. Спортом девушки занимаются с сентября, но уже показывают хорошие результаты. В декабре они примут участие в областных соревнованиях по общероссийскому проекту "Мини-футбол в школу".Артём Кошелев, тренер женской сборной по мини-футболу г. Радужный: "Тренер - это как старший брат. Я не намного старше, поэтому как старший брат. У меня был тренер, он мне как отец был. Он тренировался с нами, занимался много. Помню своих двух тренеров. Одного по мини-футболу, Константин Юрьевич, другого по футболу, Александра Фёдоровича. Они тренировали, они вкладывали в нас. И вот также я и девочкам объясняю, их учу".Как тренируются молодые спортсменки? Строгий ли тренер? Об этом расскажут "Вести" в субботу в 8:40. Не пропустите!Нина Глизница