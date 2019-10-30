Палата представителей Конгресса США одобрила пакет санкций против Турции из-за военной операции на северо-востоке Сирии и покупки ЗРК С-400. За документ проголосовали 403 члена Палаты представителей и 11 – против. Турецкий МИД уже выступил с осуждением.

Палата представителей Конгресса США одобрила пакет санкций против Турции из-за военной операции на северо-востоке Сирии и покупки ЗРК С-400.Инициатива носит название PACT Act — "Закон о защите от конфликта со стороны Турции". Он обязывает Дональда Трампа ввести ограничения против лиц, причастных к военной операции в Сирии, в частности против министра национальной обороны Хулуси Акара, уточняет ТАСС.За документ проголосовали 403 члена Палаты представителей и 11 – против. Чтобы стать полноценным законом, законопроект должен быть одобрен Сенатом и подписан президентом.Как сообщает "Интерфакс", турецкий МИД уже выступил с осуждением американского законопроекта с санкциями. Там подчеркнули, что этот документ "противоречит соглашению по Сирии от 17 октября, достигнутому между Турцией и США, и духу НАТО". Турция призвала США не предпринимать шагов, которые могут ухудшить двухсторонние отношения.Между тем еще на прошлой неделе Трамп заявил, что распорядился снять все санкции с Турции, введенные в ответ на военную операцию в Сирии.