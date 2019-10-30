Прокурорской проверкой установлено, что не все предоставленные земельные участки обеспечены инженерной и транспортной инфраструктурой

Администрация Коврова предоставила около 200 земельных участков семьям, имеющим троих и более детей. Вместе с тем, прокурорской проверкой установлено, что не все участки обеспечены инженерной и транспортной инфраструктурой. Нарушения, выявленные надзорным ведомством, не были своевременно устранены. В связи с чем, и были поданы иски в суд. Прокуратура потребовала обязать горадминистрацию организовать электро- тепло-, газо- и водоснабжение, водоотведение, а также подъезд и транспортную инфраструктуру к 8 земельным участкам, предоставленным многодетным семьям. В настоящее время одно из трех исковых заявлений рассмотрено и удовлетворено, сообщает .