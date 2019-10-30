В главном хоккейном турнире Северной Америки Национальной хоккейной лиге стартовал новый игровой день регулярного чемпионата. В матче между Каролиной Харрикейнз и Калгари Флэймз было заброшено три шайбы.

В главном хоккейном турнире Северной Америки Национальной хоккейной лиге стартовал новый игровой день регулярного чемпионата. В матче между "Каролиной Харрикейнз" и "Калгари Флэймз" было заброшено три шайбы. На одну больше забили "ураганы" и выиграли 2:1.Главным действующим лицом матча стал российский нападающий "Каролины" Андрей Свечников. После гола игрока "Флэймз" Элиаса Линдхольма россиянин смог перевернуть игру при помощи двух своих голов и принести "Харрикейнз" минимальную победу.Примечательно, что для 19-летнего россиянина этот дубль стал вторым подряд за "Каролину". Ранее он также отметился двумя шайбами в предыдущем матче против "Чикаго Блэкхоукс" (4:0). Всего в активе Свечникова 12 очков: пять голов и семь результативных передач.