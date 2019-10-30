Актриса Кристина Асмус призналась, что иногда манипулирует
мужем юмористом Гариком Харламовым. Артистке в этом вопросе помогает маленькая
дочь Анастасия.
Актриса Кристина Асмус призналась, что иногда манипулирует
мужем юмористом Гариком Харламовым. Артистке в этом вопросе помогает маленькая
дочь Анастасия.
Кристина считает Гарика идеальным отцом. По словам Асмус, с
появлением ребенка Харламов сильно изменился.
"В Гарике появилось столько нежности, трогательности… Настя
– мой козырь в любых спорных вопросах. Гарик сразу тает, соглашается на все", -
рассказала жена юмориста.
Кристина Асмус также поведала, что именно Гарик Харламов решил
не показывать личико Анастасии в соцсетях, пока та не подрастет. Юморист прятал
девочку от любопытных глаз первые годы ее жизни.
Сейчас пятилетняя Анастасия Харламова ходит в
подготовительный класс, наследница звезд любит танцевать и петь. Комик уверен,
что девочка унаследовала актерские задатки. Между тем не хочет, чтобы наследница
пошла по ее стопам.
29 Окт 2019 в 8:03 PDT
"Быть актером очень тяжело эмоционально: в театре я каждую
роль пропускаю через себя… У меня отходняк после каждого спектакля часа три.
Если Настя мне настойчиво скажет, что без сцены не представляет своей жизни, то
я, естественно, ее поддержу, но специально таскать дочку по всевозможным
кастингам не буду", – цитирует со ссылкой на Hello!.