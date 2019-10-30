Актриса Кристина Асмус призналась, что иногда манипулирует мужем юмористом Гариком Харламовым. Артистке в этом вопросе помогает маленькая дочь Анастасия.

Актриса Кристина Асмус призналась, что иногда манипулируетмужем юмористом Гариком Харламовым. Артистке в этом вопросе помогает маленькаядочь Анастасия.Кристина считает Гарика идеальным отцом. По словам Асмус, споявлением ребенка Харламов сильно изменился."В Гарике появилось столько нежности, трогательности… Настя– мой козырь в любых спорных вопросах. Гарик сразу тает, соглашается на все", -рассказала жена юмориста.Кристина Асмус также поведала, что именно Гарик Харламов решилне показывать личико Анастасии в соцсетях, пока та не подрастет. Юморист пряталдевочку от любопытных глаз первые годы ее жизни.Сейчас пятилетняя Анастасия Харламова ходит вподготовительный класс, наследница звезд любит танцевать и петь. Комик уверен,что девочка унаследовала актерские задатки. Между тем не хочет, чтобы наследницапошла по ее стопам.29 Окт 2019 в 8:03 PDT"Быть актером очень тяжело эмоционально: в театре я каждуюроль пропускаю через себя… У меня отходняк после каждого спектакля часа три.Если Настя мне настойчиво скажет, что без сцены не представляет своей жизни, тоя, естественно, ее поддержу, но специально таскать дочку по всевозможнымкастингам не буду", – цитирует со ссылкой на Hello!.