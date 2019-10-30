Не выезжая из Новосибирска, мошенники заработали на владимирских пенсионерах более 600 000 рублей

Схема, придуманная 44-летним мошенником, была не нова. Вместе с подельником они из Новосибирска дозванивались до городских номеров во Владимире. Убедившись, что на другом конце провода явно пожилой человек, разыгрывали спектакль про оступившегося родственника и следователя, который готов закрыть глаза на правонарушение за определенную мзду. В процессе перевода денег участвовали таксисты. Они получали адрес, по которому нужно было забрать деньги и осуществляли перевод на указанный мошенниками номер банковской карты.. Таким образом, не выезжая из Новосибирска, мошенники заработали на владимирцах более 600 000 рублей.После задержания, обвиняемый полностью сознался в содеянном. Ему грозит срок до 5 лет лишения свободы. А его подельник находится в розыске, сообщает