Ночной пожар во Всеволожском районе Ленинградской области унес жизни троих детей, которые приехали погостить к бабушке с дедушкой. СКР обнародовал кадры с места ЧП.

Ночной пожар во Всеволожском районе Ленинградской области унес жизни троих детей, которые приехали погостить к бабушке с дедушкой. СКР обнародовал кадры с места ЧП.Огонь в частном доме в садоводстве "Полиграфмаш", что в поселке Васкелово, вспыхнул около шести часов утра. Его площадь была невелика — около 30 квадратных метров, — но последствия ужасны: в комнате заживо сгорели дети 2,5, 5 и 8 лет, а также их родственники.В настоящее время, по данным СКР, найдены тела четырех человек, но местные жители не сомневаются, что скоро обнаружат и пятого погибшего — бабушка с дедушкой не могли оставить внуков одних в такую рань.По данным 78.ru, тушение пожара было осложнено тем, что тяжелая техника не могла быстро добраться до пожарного пруда, так как дорога к нему оказалась разбита.