Зона безопасности на границе Турции и Сирии может быть расширена, если это потребуется, заявил Реджеп Эрдоган. Также президент рассказал, что совместное патрулирование российских и турецких военных начнется с 1 ноября.

Зона безопасности на границе Турции и Сирии может быть расширена, если это потребуется, заявил Реджеп Эрдоган. Также президент рассказал, что совместное патрулирование российских и турецких военных начнется с 1 ноября, пишет агентство "Интерфакс". Они возьмут под контроль полосу глубиной 7 километров.Россияне патрулируют северо-восток Сирии уже несколько дней. Колонна военных полицейских была переброшена в приграничный город Кобани еще 23 октября. Через 6 дней министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о досрочном выводе курдских отрядов из буферной зоны. Это означает завершение первого этапа сочинского меморандума. Второй этап – возвращение беженцев в этот регион.Напомним, меморандум о совместных действиях по урегулированию конфликта в Сирии был принят после переговоров Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Сочи. Этот документ предполагает полный вывод курдских сил из 30-километровой зоны на границе с Турцией. После чего этот район начинают патрулировать российские и турецкие военнослужащие.