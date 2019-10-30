Россия в полном объеме выполнила мероприятия по условиям Меморандума о взаимопонимании, который был принят 22 октября по итогам переговоров президентов России и Турции.

Россия в полном объеме выполнила мероприятия по условиям Меморандума о взаимопонимании, который был принят 22 октября по итогам переговоров президентов России и Турции.Об этом заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.По состоянию на 29 октября отведены 68 курдских отрядов самообороны общей численностью 34 тысячи человек и более трех тысяч единиц вооружения и военной техники на 30 километров от линии соприкосновения с вооруженными силами Турции.На сирийско-турецкой границе армия Сирии выставила 84 пограничные заставы, из них 60 — в районе Камышлы и 24 в районе Кобани, передает "Россия 24".С 23 октября российская военная полиция патрулирует 10 — километровую зону безопасности. Турецкая сторона ежедневно информирует обо всех действиях по реализации Меморандума. Ранее министр обороны Сергей Шойгу подчеркнул, что отвод подразделений курдов завершен досрочно.