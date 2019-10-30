Певица Монеточка умеет эпатировать публику. В этот раз, правда, девушка не на шутку напугало поклонников.

Певица Монеточка умеет эпатировать публику. В этот раз, правда, девушка не на шутку напугало поклонников.Лизу знают как кумира миллионов подростков во всем мире. Ее одновременно простые и провокационные тексты пробуждают в поклонниках своеобразное ощущение разговора с "девочкой-соседкой". В своих клипах Монеточка представляет собой обычную стильную девушку, однако в жизни у нее, по всей видимости, присутствуют по-настоящему взрослые проблемы.Примечательным фото, которое расстроило и одновременно встревожило ее фоловеров, певица поделилась на своей странице в социальной сети "Инстаграм". На нем девушка позирует обнаженной в ванной комнате. Особой деталью стали расширенные зрачки и подтеки туши по щекам. Вероятно, Монеточка плакала.Поклонники встревожились – что случилось? Тем не менее, исполнительница не поспешила их утешить или хоть как-то прояснить ситуацию. Она сопроводила получившуюся фотографию лишь загадочным текстом: "Slezki na kolesikah 💊" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.)28 Окт 2019 в 10:02 PDTПодписчики начали строить разные догадки по поводу того, что же случилось с Лизой. Кто-то предположил, что смайлик в виде пилюли здесь не просто так и девушка употребляет какие-то психокорректирующие препараты, а кто-то решил ничего не вызнавать и просто поддержать любимую певицу добрым словом. Впрочем, нашлись и те, кто посчитал, что в данном случае будут уместны шутки."Когда не собрала тумбочку из икеи", "Кто обидел малышку Лизу?", "Не плачь, солнышко🤗 Утри слезки, все будет хорошо😚", "Ух ты батюшки. Не плачь маленькая Лиза, мы тебя любим!", "Сначала фенозепам на фотках, потом слезы на колесах, печально короче..." , "Серотониновая яма что ли?(", "Ты украла идею фотки из моей головы!!! ты ведьма!", – написали пользователи.