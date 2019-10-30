Бывшая прима Большого театра ответила на обвинения недоброжелателей. Завистники распространяют слухи, что Анастасия Волочкова злоупотребляет спиртосодержащими напитками.

Бывшая прима Большого театраответила на обвинения недоброжелателей. Завистники распространяют слухи, чтоАнастасия Волочкова злоупотребляет спиртосодержащими напитками.Балерина активнаяпользовательница соцсети "Инстаграм". Танцовщица ежедневно выкладывает посты изаписывает "Сторис" для подписчиков. Анастасия Волочкова делится видеозаписямииз репетиционного зала и публикует снимки, сделанные в интерьерах ее роскошногоособняка.Обыватели, внимательноследящие за жизнью танцовщицы, подметили, что Анастасия часто позирует с бокалом.Также на снимках Волочковой можно заметить бутылки из-под шампанского или вина.Подобные публикации позволили злопыхателям говорить, что Анастасия много пьет.Между тем, сама балериназаявляет, что использует бутылки как элемент интерьера. Она часто ставит элитныесорта вин на видное место, чтобы подчеркнуть свой статус."У меня всегда три бутылкишампанского стоят на столике. Во-первых, это красиво выглядит. Они закрытые. Воту нас полстраны бухает, а Волочкова с бокалом шампанского – это алкоголик. Я хочусказать, что каждый божий день я два с половиной часа минимум провожу в балетномзале. У меня стерта в кровь нога не потому, что я чешу языком, а я чешу ногами",– заявила в рамках проекта "МОРОЗОВА ХЗ ШОУ", которыйвыходит на радио "ENERGY".По словам балерины, вот уженесколько дней она работает как проклятая, готовя московскую премьеру собственногошоу "Балерина в зазеркалье цирка". Только репетиции танцовщицы длятся по восемьчасов, а еще необходимо заниматься организационными моментами.11 Сен 2019 в 10:15 PDT"Мои хорошие, я хочу сказатьтакую вещь: я, помимо двух ипостасей – балетного зала и сцены – я имею праводелать в жизни то, что я хочу. Спасть с кем хочу, есть с кем хочу. Но я, правда, не ем ничего, в день я могу съесть одно яйцо вареное и вечером немного салатныхлистьев, мне этого хватает. Почему люди лезут в мою душу, в мою жизнь, в мою постель,в мой бокал, в мою тарелку? Выкладывают (снимки в соцсети – прим.ред) все, нодокапываются до Волочковой", – негодует экс-прима.еще разподчеркнула, что вне балетного зала и сцены может позволить себе все, чтоугодно. Артистка отметила, что никому не доставляет неудобства.