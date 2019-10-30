При отключениях электроэнергии можно позвонить в круглосуточный Контакт-центр 8-800-50-50-115. Звонок бесплатный.

Гололедица, налипание мокрого снега - МЧС предупреждает о неблагоприятных погодных условиях. В режим повышенной готовности переведены дорожники , ГИБДД, другие службы.К оперативному реагированию готовы и энергетики. Во всех районах области сформированы 117 бригад в количестве 525 человек , к выездам готовы более двухсот единиц техники. Бригады укомплектованы необходимым инструментом, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях. Также в распоряжении филиала «Владимирэнерго» находятся резервные источники электроснабжения, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии. Под особым контролем - социально-значимые объекты.При отключениях электроэнергии можно позвонить в круглосуточный Контакт-центр 8-800-50-50-115. Звонок бесплатный.