Пожалуй, впервые за двадцать лет. Склон у смотровой площадки очищается от деревьев.

Пожалуй, впервые за двадцать лет. Склон у смотровой площадки очищается от деревьев.Работы ведут сотрудники муниципального предприятия "Благоустройство". Руки, наконец, дошли, пояснили в мэрии. Это так называемый самосев, на за десятки лет на склоне вырос целый лес, который представляет опасность и с пожарной точки зрения. Да и вид на пойму со смотровой площадки будет еще краше, уверены в горадминистрации. Работы должны закончиться к концу недели.