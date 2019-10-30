Украина не оставит Донбасс и Крым в покое. Президент Незалежной Владимир Зеленский рассказал, при каких условиях украинский флаг вновь будет развеваться над Донецком и Симферополем.
Украина не оставит Донбасс и Крым в покое. Президент Незалежной Владимир Зеленский рассказал, при каких условиях украинский флаг вновь будет развеваться над Донецком и Симферополем.
Зеленский выделил три главных задачи, решение которых
позволит окончить войну и вернуть мятежный регион в состав Украины. Во-первых,
нужно прекратить огонь. "Мы уверены, что обязательно достигнем этого в
ближайшее время", – сказал глава государства на "Форуме
единства" в Мариуполе.
Затем необходимо "примирить" жителей Донецкой и
Луганской республик с военными. Каким образом в ДНР и ЛНР примирятся с
обстреливавшей их на протяжении пяти лет украинской армией президент не
уточнил.
Может ли быть так, чтобы в купе одного поезда спокойно ехал
ветеран войны и житель неподконтрольных Киеву территорий, но при этом
оставшийся лояльным к украинским властям, порассуждал Зеленский. При этом о
сторонниках независимости Донбасса президент не упомянул. Видимо, в его план по
"примирению" они не входят.
Последний этап – безопасное воссоединение, рассказал. Территории ДНР и ЛНР должны быть возвращены на Украине в реальности,
а не на бумаге. "После пяти лет войны должна появиться стратегия
безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма", – заключил глава государства.
Когда Билецкий угрожает президенту Украины блокировать разведение сил, направив тысячи новых бойцов в Донбасс, встаёт вопрос: кто определяет политику страны - Зеленский или Билецкий? Пока первый позирует во фраке и белой бабочке в Токио, второй диктует правила игры. Двоевластие.
— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov)
Накануне в населенном пункте Золотое в Луганской области
произошло противоборствующих разведение войск. Долгожданный отвод подразделений
произошел на несколько недель позже запланированного срока из-за сопротивления
националистов.
лично отправился на линию фронта и попытался
убедить радикалов отойти вместе с армией. Однако националисты так и остались в
Золотом, хоть и без оружия.