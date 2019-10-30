Украина не оставит Донбасс и Крым в покое. Президент Незалежной Владимир Зеленский рассказал, при каких условиях украинский флаг вновь будет развеваться над Донецком и Симферополем.

Украина не оставит Донбасс и Крым в покое. Президент Незалежной Владимир Зеленский рассказал, при каких условиях украинский флаг вновь будет развеваться над Донецком и Симферополем.Зеленский выделил три главных задачи, решение которыхпозволит окончить войну и вернуть мятежный регион в состав Украины. Во-первых,нужно прекратить огонь. "Мы уверены, что обязательно достигнем этого вближайшее время", – сказал глава государства на "Форумеединства" в Мариуполе.Затем необходимо "примирить" жителей Донецкой иЛуганской республик с военными. Каким образом в ДНР и ЛНР примирятся собстреливавшей их на протяжении пяти лет украинской армией президент неуточнил.Может ли быть так, чтобы в купе одного поезда спокойно ехалветеран войны и житель неподконтрольных Киеву территорий, но при этомоставшийся лояльным к украинским властям, порассуждал Зеленский. При этом осторонниках независимости Донбасса президент не упомянул. Видимо, в его план по"примирению" они не входят.Последний этап – безопасное воссоединение, рассказал. Территории ДНР и ЛНР должны быть возвращены на Украине в реальности,а не на бумаге. "После пяти лет войны должна появиться стратегиябезопасной реинтеграции Донбасса и Крыма", – заключил глава государства.Когда Билецкий угрожает президенту Украины блокировать разведение сил, направив тысячи новых бойцов в Донбасс, встаёт вопрос: кто определяет политику страны - Зеленский или Билецкий? Пока первый позирует во фраке и белой бабочке в Токио, второй диктует правила игры. Двоевластие.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov)Накануне в населенном пункте Золотое в Луганской областипроизошло противоборствующих разведение войск. Долгожданный отвод подразделенийпроизошел на несколько недель позже запланированного срока из-за сопротивлениянационалистов.лично отправился на линию фронта и попыталсяубедить радикалов отойти вместе с армией. Однако националисты так и остались вЗолотом, хоть и без оружия.