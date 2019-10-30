Новый скандал на украинском телевидении. Журналист Остап Дроздов публично назвал жителей Донбасса животными, недостойными гражданства.

Новый скандал на украинском телевидении. Журналист Остап Дроздов публично назвал жителей Донбасса "животными", недостойными гражданства.В эфире местного канала он заявил, дескать, в детстве любил наблюдать за обитателями зверинцев, а сейчас перерос это увлечение, передает "Россия 24".Отвечать за свои слова Дроздову тоже придется "по-взрослому" — коллеги обещают подать на него в суд. Причем подобные выпады в адрес соотечественников для Дроздова не в новинку. Ранее он назвал украинцев "нацией болванов", за то, что они, якобы, сидят у телевизоров, а книг не читают.