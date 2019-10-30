В Гусь-Хрустальном после тяжелой и продолжительной болезни скончался талантливый художник Денис Якунин.

В Гусь-Хрустальном после тяжелой и продолжительной болезни скончался талантливый художник Денис Якунин.Об истории Дениса мы . Он "раскрашивал" мир, превозмогая болезнь. Ему было невероятно тяжело, ведь таким он был не всегда. Крепкий здоровый парень окончил школу, училище и отправился служить в Чечню. Вернулся домой, долго приходил в себя, а потом нашел работу, завел семью и, как говорится, встал на ноги, как вдруг они стали отказывать. Очень скоро молодой человек перестал говорить. Другой бы сдался, но Денис боролся и открыл в себе талант...