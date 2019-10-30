Гражданин России пытался провезти в аэропорту Домодедово наручные часы Breguet почти за два миллиона рублей. Уточняется, что мужчина в возрасте пятидесяти восьми лет прилетел из Дубая. Во ..

Гражданин России пытался провезти в аэропорту Домодедово наручные часы Breguet почти за два миллиона рублей. Уточняется, что мужчина в возрасте пятидесяти восьми лет прилетел из Дубая.Во время досмотра его ручной клади были найдены дорогостоящие часы. Таможенная стоимость товара превысила 1,8 миллиона рублей. Пассажиру грозит уголовное дело о контрабанде, пишет .