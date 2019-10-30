Собственница жилого помещения поставила на миграционный учет по месту своего проживания в квартире на Бакунинской улице иностранных граждан, не предоставив им жилье...

Сотрудники службы участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Басманному району задержали женщину, подозреваемую в фиктивной постановке на учет иностранных граждан.Участковыми уполномоченными полиции в ходе проверки соблюдения миграционного законодательства было выявлено, что собственница жилого помещения поставила на миграционный учет в своей квартире на Бакунинской улице иностранных граждан. При этом достоверно зная, что они по данному адресу проживать не будут, поскольку фактически жилое помещение им не было предоставлено.Полицейские задержали подозреваемую – 46-летнюю москвичку.Отделением дознания ОМВД России по Басманному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60