Справедливая Россия внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за пропаганду наркотиков. Наказанием за это может стать лишение свободы на срок до пяти лет, а если подобные действия совершаются с использованием Интернета, то до семи лет.

Депутатами "Справедливой России" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым 30 октября в Госдуму внесен законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за пропаганду наркотиков.Наказанием за это может стать лишение свободы на срок до пяти лет, а если подобные действия совершаются с использованием Интернета, то до семи лет, сообщает пресс-служба Сергея Миронова.Кроме того, проектом закон предусмотрены и альтернативные санкции — штрафы размером до миллиона рублей, передает ТАСС.На данный момент за подобные правонарушения предусмотрена только административная ответственность.В документе также уточняется, что именно подразумевается под пропагандой наркотических средств.В пресс-службе Миронова напомнили, что недавно президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить законопроект об установлении уголовной ответственности за склонение к употреблению наркотиков и их пропаганду в Интернете."Мы, фактически, уже сделали за правительство эту работу", — отметил лидер "Справедливой России", добавив, что его и однопартийцев "давно тревожит очень опасная тенденция так называемого мягкого потребления, когда негативное отношение к тяжелым наркотическим средствам сочетается с лояльностью к веществам, которые рекламируются как легкие, неопасные".Миронов подчеркнул, что безвредных наркотиков не существует, а те, кто распространяет такой миф, "являются такими же преступниками, как и продавцы зелья, и ответственность они должны нести соответствующую".