Они даже решили устроить флешмоб: заставить двор машинами, чтобы мужчина-инвалид не смог припарковаться.

Жители комплекса "Московский квартал" в Екатеринбурге ополчились на своего соседа-инвалида. Они решили специально заставить двор машинами, чтобы мужчина не смог парковаться, сообщает издание e1.ru.По правилам ЖК парковаться во дворе дома запрещено. Машины могут заезжать только для загрузки-разгрузки и не более чем на два часа. Однако одному из жителей дома, имеющему инвалидность, управляющая компания разрешила парковаться во дворе. Это решение вызвало гнев со стороны соседей."Давайте все пропишем своих бабушек и дедушек - инвалидов, так ведь и за паркинг платить не надо, паркуйся где хочешь, при чем безлимитно! Выгодный Бизнес!", - пишет один жителей. "Инвалиды на нас переложили охрану своего личного имущества! А зачем мне платить за его тачку? Я лично буду требовать перерасчет или вообще откажусь от охраны", - добавляет другой.Соседи даже решили объединиться и устроить "флешмоб": заставить двор машинами, чтобы мужчина-инвалид не смог припарковаться."Для организации флешмоба нужно машин 30, суть заключается в том, чтобы мы заняли все парковочные места во дворе и тем самым лишили инвалида места парковки, я думаю, что все неравнодушных жители, кому данный произвол УК надоел меня поддержат", - предложила одна из жительниц.фото: vk.com/uzekbОднако далеко не всем разделили позицию жителей "Московского квартала"."Кошмар какой, люди вообще все человечное растеряли! Инвалид он не просто на бумажке, наверное. Ему ходить сложно наверняка. Почему все злые то такие? Одна машина, 2-3, (инвалидов) если и будут стоять, что такого??? Это зависть? А вы ему завидуете за его здоровье плохое?", - пишет одна из подписчиц."Ну, зато в "московском квартале" вон какие соседи сплоченные, дружат вместе против инвалида. Не хотел бы там жить", - добавляет другой. "На доску позора таких", - заключает третий.