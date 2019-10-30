Сотрудники МВД России ликвидировали в Крыму целую сеть нелегальных игорных заведений, завуалированных под букмекерские конторы. Операция одновременно была проведена Симферополе, Евпатории, Ялте, Алуште, Белогорске, Саках, Красноперекопске, а также в поселке Черноморское.

Сотрудники МВД России ликвидировали в Крыму целую сеть нелегальных игорных заведений, завуалированных под букмекерские конторы. Операция одновременно была проведена Симферополе, Евпатории, Ялте, Алуште, Белогорске, Саках, Красноперекопске, а также в поселке Черноморское.В игровых залах, жилых и офисных помещениях были обнаружено три с половиной сотни единиц оборудования, в том числе компьютеры со специальным программным обеспечением и игровые терминалы. Изъято более трех миллионов рублей.По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, по предварительной информации, незаконный доход от игровой деятельности превысил 1 миллиард рублей.Следственный комитет России по республике Крым и городу Симферополю возбудил восемь уголовных дел по статье "Незаконное предпринимательство".