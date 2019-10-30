Рулон упал на неё, когда они с ребятами играли в поле

12 октября в Меленковском районе трагически погибла ученица 6-го класса. Её насмерть придавило рулоном сена, сообщают в СледКоме РФ по Владимирской области.28 октября 12-летняя девочка вместе с одноклассниками играли в поле вместе с одноклассниками. Один мальчик уронил телефон между заготовленными рулонами сена. Ребята полезли его искать, как один из рулонов упал на них. Девочка оказалась под рулоном, практически не имея возможности выбраться. Её друзья сразу же побежали за помощью, на место приехали пожарные и «скорая» помощь, но единственное, что им оставалось сделать – извлечь тело девочки из под рулона – она задохнулась.Следственный комитет РФ по Владимирской области проводит проверку. По предварительной информации, сено было сложено правильно, девочка воспитывалась в благополучной многодетной семье.