В Ночь искусств Севастопольский ТЮЗ распахнет двери для своих зрителей и пустит всех желающих за кулисы. Как сообщает Вести ФМ – Севастополь, всероссийская акция состоится 3 ноября. Время проведения — с трех до пяти часов дня.

В "Ночь искусств" Севастопольский ТЮЗ распахнет двери для своих зрителей и пустит всех желающих за кулисы. Как сообщает "Вести ФМ – Севастополь", всероссийская акция состоится 3 ноября. Время проведения — с трех до пяти часов дня.Участников акции ждут тематические площадки, где сотрудники театра — костюмеры, художники, гримеры, бутафоры — познакомят гостей со своей работой и даже откроют некоторые секреты закулисья. Все желающие смогут на время стать актером и принять участие в интерактивных уроках актерского мастерства, пантомимы, вокала. Также в "Ночь искусств" пройдет выступление военного оркестра Севастопольского полка войск Нацгвардии России.Кроме Севастополя, к всероссийской акции в Крыму присоединился Херсонес Таврический, Белая дача Чехова в Ялте и филиалы Севастопольского военно-исторического музея-заповедника.