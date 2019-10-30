В качестве потерпевшей была допрошена Ольга Рабковская, начальник финансово-экономического отдела управления вневедомственной охраны по региону.

В качестве потерпевшей была допрошена Ольга Рабковская, начальник финансово-экономического отдела управления вневедомственной охраны по региону.Ольга Рабковская, потерпевшая: "Альфия Рашитовна сказала мне, что нужны деньги для решения вопроса по выплате за вещевое имущество... Чтобы сотрудники не вносили деньги, я готова была отдать свои личные деньги, и с Александром Валерьевичем мы договорились, что Александр Валерьевич мне отдаст."Рабковская утверждает, что передала Мокшиной 50 тыс. рублей, из которых 27 тысяч позднее ей возместил её непосредственный начальник Александр Севастьянов. Эти деньги предназначались для передачи госкомиссии, выявившей нарушения в работе Рабковской. Как стало ей известно впоследствии, комиссия денег не получала, да и не требовала. На основании чего считает, что Мокшина присвоила их себе. Адвокаты обвиняемой усомнились в достоверности показаний Рабковской, и просят суд проверить факты.В эти минуты в Октябрьском райсуде начинается следующее заседание - будут заслушаны показания свидетеля, Алексея Прямова.