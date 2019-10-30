В России сегодня вспоминают жертв политических репрессий. В крупных городах проходят траурные акции и памятные мероприятия.

В России сегодня вспоминают жертв политических репрессий. В крупных городах проходят траурные акции и памятные мероприятия.В Магадане десятки людей собрались у знаменитого монумента "Маска скорби". Он установлен на сопке Крутой. В советское время там находился перевалочный пункт, откуда заключенных отправляли в лагеря. Участники акции вспомнили погибших узников и возложили венки к монументу. Там же прозвучал Колокол памяти.