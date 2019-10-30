В составе компетентного жюри – сотрудники ОГИБДД Отделения МВД России по Селивановскому району.

В Селивановском районе состоялся традиционный районный конкурс среди юных ве­лосипедистов «Безопасное колесо-2019». В текущем году конкурс приурочили к пропагандистской кампании «Я хочу жить!».В составе компетентного жюри – сотрудники ОГИБДД Отделения МВД России по Селивановскому району.В этом году участие в конкурсе при­няли четыре школьных команды, участникам которых предстояло пройти несколько этапов, продемонстрировав знания основ безопасности жизнедеятельности, правил дорожного движения, оказания первой помощи, фигурного во­ждения велосипеда. Кроме этого, отдельно оценивалось творческое выступление команд.Открытие соревнований с выступления агитбригад, каждая из которых подготовила выступление на тему: «Вместе – за безопасность до­рожного движения!»Ребята с большой ответственностью подошли к подготовке, потому на площадках разворачивалась нешуточная борьба.Мальчишки и девчонки отвечали на вопросы по Правилам дорожного дви­жения, рассказывали о составных элементах велосипеда и жестов, которыми пользуется велосипедист при движении по проезжей части. Оказании первой доврачебной помощи было третьим этапом соревнований.Самой зрелищной оказалась заключительная часть конкурса – фигурное вождение велосипеда на полосе препятствий.По сумме очков судейская коллегия выявила победителей районного конкурса.По итогам соревнований победу одержала команда МБОУ Новлянской СОШ, 2 место заняла команда МБОУ Красногорбатской СОШ, а 3 место – коман­да МБОУ Малышевской СОШ. Победителями творческого конкурса стала команда МБОУ Волосатовской СОШ.Также были определены победители в личных зачетах.Сотрудники полиции, обращаясь к ребятам отметили, что проигравших в таком конкурсе нет, ведь каждый участник получает не только заряд отличного настроения, но и в очередной раз повторяет важнейшие Правила дорожного движения.