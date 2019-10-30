В составе компетентного жюри – сотрудники ОГИБДД Отделения МВД России по Селивановскому району.
В Селивановском районе состоялся традиционный районный конкурс среди юных велосипедистов «Безопасное колесо-2019». В текущем году конкурс приурочили к пропагандистской кампании «Я хочу жить!».
В составе компетентного жюри – сотрудники ОГИБДД Отделения МВД России по Селивановскому району.
В этом году участие в конкурсе приняли четыре школьных команды, участникам которых предстояло пройти несколько этапов, продемонстрировав знания основ безопасности жизнедеятельности, правил дорожного движения, оказания первой помощи, фигурного вождения велосипеда. Кроме этого, отдельно оценивалось творческое выступление команд.
Открытие соревнований с выступления агитбригад, каждая из которых подготовила выступление на тему: «Вместе – за безопасность дорожного движения!»
Ребята с большой ответственностью подошли к подготовке, потому на площадках разворачивалась нешуточная борьба.
Мальчишки и девчонки отвечали на вопросы по Правилам дорожного движения, рассказывали о составных элементах велосипеда и жестов, которыми пользуется велосипедист при движении по проезжей части. Оказании первой доврачебной помощи было третьим этапом соревнований.
Самой зрелищной оказалась заключительная часть конкурса – фигурное вождение велосипеда на полосе препятствий.
По сумме очков судейская коллегия выявила победителей районного конкурса.
По итогам соревнований победу одержала команда МБОУ Новлянской СОШ, 2 место заняла команда МБОУ Красногорбатской СОШ, а 3 место – команда МБОУ Малышевской СОШ. Победителями творческого конкурса стала команда МБОУ Волосатовской СОШ.
Также были определены победители в личных зачетах.
Сотрудники полиции, обращаясь к ребятам отметили, что проигравших в таком конкурсе нет, ведь каждый участник получает не только заряд отличного настроения, но и в очередной раз повторяет важнейшие Правила дорожного движения.