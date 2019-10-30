Во Владимирской области таких 11,5 тысяч. Из них - почти 2 тысячи расстреляны.

Сегодня день памяти жертв политических репрессий. Во владимирском Богородице-Рождественском монастыре, где располагались органы ВЧК-НКВД, допрашивали арестованных собираются те, кто уцелел и их родственники. С каждым годом - все меньше.В память о политзаключенных возлагают цветы к Поклонному кресту. И каждый год, активисты общества "Мемориал", возле взорванного большевиками и восстановленного уже в наше время соборе Рождества Богородицы, зачитывают имена пострадавших от репрессий. Во Владимирской области таких 11 с половиной тысяч. Из них - почти 2 тысячи расстреляны.Внутри храма идет панихида об упокоении душ невинно убиенных. И тех жертв репрессий, кто ушел их жизни за минувший год - на этот раз их 26. Сейчас живущих во Владимире репрессированных - 700.Валерий Кирьянов, председатель регионального отделения общества "Мемориал": "Блокадники, участники Великой Отечественной войны, герои войны, труженики тыла. И в нашей организации, "Мемориал", активно те, которые работают, активисты, это 73-74 человека."Михаил Язынин. "Вести-Владимир"