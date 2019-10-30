Набережная реки Мацеста в Сочи будет реконструирована к лету 2020 года. Об этом заявил глава администрации курорта Алексей Копайгородский во время обхода прогулочной зоны.

Набережная реки Мацеста в Сочи будет реконструирована к лету 2020 года. Об этом заявил глава администрации курорта Алексей Копайгородский во время обхода объекта.В настоящий момент строители завершили первые два этапа работ. На протяжении всей набережной восстановлено уличное освещение, ограждения, выложены тротуары и размечены велосипедные дорожки."Для жителей такого густонаселенного района набережная является главной прогулочной зоной. Конечно, ее необходимо восстановить в первозданном виде в кратчайшие сроки", — рассказал "Вести Сочи" мэр города Алексей Копайгородский.Проект благоустройства предусматривает обновление участка в 2,2 километра. Сотрудники Управления капитального строительства сейчас разрабатывают дизайн-проект для создания единого архитектурного ансамбля с корпусом водолечебницы и уже существующей территорией вдоль Мацесты."В следующем году мы проведем торги, и уже в июле набережная будет закончена полностью", — прокомментировал глава администрации Хостинского района Павел Клопотовский.