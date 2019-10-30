Стоимость проезда поднимется до 23 рублей с 10 января следующего года

Как сообщает пресс-служба департамента цен и тарифов Владимирской области, стоимость проезда в Суздале поднимется до 23 рублей с 10 января следующего года. Сейчас воспользоваться услугами перевозчиков можно за 19 рублей. Это связано, с тем, что расходы на обслуживание маршрутов выросли. Но, как обещают местные власти, резкого скачка не произойдёт. Цена билета будет меньше максимальной и составит всего 21 рубль. Компенсировать затраты компаниям будут из городского бюджета.