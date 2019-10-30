На него требуется ещё порядка 400 млн рублей

В Суздале может возобновиться возведение ФОКа, приостановленное в 2012 году. По словам Губернатора Владимирской области, на строительство необходимо ещё порядка 400 млн рублей, но сперва глава региона хочет убедиться в надобности спорткомплекса.7 лет назад возведение аквапарка приостановилось из-за того, что земля, на которой планировалось его возведение, оказалась зоной историко-культурного ландшафта. Уже тогда в строительство вложили 320 млн рублей, но бизнесмену, придумавшему проект, требуется ещё 404 млн рублей.После того, как недавно предприниматель обратился за поддержкой в Администрацию Владимирской области, губернатор Владимир Сипягин признался, что несёт большую ответственность за расходование бюджетных средств, и, прежде, чем выделить деньги, необходимо убедиться в том, что жителям Суздаля действительно нужен аквапарк, а также, что он будет приносить прибыть. В скором времени в Белом доме пройдёт собрание, на котором будет принято решение по суздальскому ФОКу.