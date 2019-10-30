Подойдя к подъезду, мужчина ударил молодого человека по голове и похитил у него беспроводной наушник, после чего скрылся в неизвестном направлении...

«Оперативники ОМВД России по району Ростокино задержали подозреваемого в грабеже», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В полицию обратился житель столицы с заявлением о грабеже. Мужчина сообщил, что его сын, ученик одной из школ, возвращаясь с занятий домой, заметил, что по дороге за ним следовал неизвестный. Подойдя к подъезду, мужчина ударил молодого человека по голове и похитил беспроводной наушник, после чего скрылся в неизвестном направлении.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний москвич. Задержанный мотивировал свои действия тем, что ранее он потерял один из беспроводных наушников и, увидев у школьника такие же наушники, совершил противоправное деяние.Следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29