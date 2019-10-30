Женеве начинает работу Конституционный комитет Сирии. Официальная церемония состоится днем, при участии 150 делегатов от правительства Арабской Республики, оппозиции и гражданского общества.

В Женеве начинает работу Конституционный комитет Сирии.Официальная церемония состоится днем, при участии 150 делегатов от правительства Арабской Республики, оппозиции и гражданского общества.Комитет сформировали по резолюции, которую принял в январе прошлого года в Сочи Конгресс сирийского национального диалога, передает "Россия 24".Задача комитета разработать проект нового основного закона страны. Ожидается, что конституционная реформа поможет политическому урегулированию в Сирии. В ООН заявили, что готовы помогать работе Комитета. Его запуск уже приветствовали Россия, Иран и Турция.