До начала зимнего сезона у коммунальных служб - считанные дни. Полтора десятка специальных автомобилей, грузовиков и экскаваторов - в полной боевой

До начала зимнего сезона у коммунальных служб - считанные дни. Полтора десятка специальных автомобилей, грузовиков и экскаваторов - в полной боевой. Как на параде. У каждого вида техники - свое назначение. Грузовики и экскаваторы перевозят тонны песка, а плужно-щеточное оборудование необходимо для ликвидации наледи на дорогах. Камаз Антона Булычева не первый год спасает город от снега.Антон Булычев, водитель: "Вообще на нем сложно работать, новичку-то. Здесь спецоборудование стоит, управление щеткой, посыпкой и нужно знать как правильно посыпать город, как почистить."На парковке у Дома молодежи - всего 15% от общего количества техники, которая будет работать в городе зимой. Специалисты утверждают: готовы к любым капризам погоды.Николай Дятлов, замдиректора управления по общественным связям и СМИ администрации г.Владимира: "Во время снегопада очистка автомобильных дорог от снега и после снегопада вывоз снега. Сформированных валов."Официально зимний период начнется уже 1 ноября. Приобретен и подготовлен противогололедный материал, отремонтирована большая часть техники. Специалистом осталось доработать считанные единицы подвижного состава.Игорь Ефремов, замначальника управления по общественным связям и СМИ администрации г.Владимира: "Если улицы узкие и половина этой улицы заняты припаркованными автомобилями, то уборка данной улицы от снега затруднена, особенно такой техникой, которую мы видим сегодня, она тяжелая, массивная."Снегопад - это полбеды. Гораздо большие трудности создают брошенные на дороги автомобили. Каждый из них моментально превращается в небольшой сугроб. Чтобы этого не происходило, в мэрии подготовили небольшой сюрприз.Александр Сыпченко, корреспондент: "В преддверии наступления зимы городские власти ограничат парковку на улицах Гастелло и Строителей, соответствующие дорожные знаки появятся в самое ближайшее время, злостных нарушителей ждет принудительная эвакуация. Это обеспечит безопасность дорожного движения, а также повысит пропускную способность."Александр Сыпченко, Андрей Синягин. "Вести-Владимир"