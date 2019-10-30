Он купил их в соседнем регионе за 20 тысяч рублей
Во Владимире полицейские изъяли у 30-летней местной жительницы 5 фальшивых купюр по 100 долларов. Девушка призналась, что деньги ей подарил её парень, сообщают в УМВД России по Владимирской области.
В одну из микрокредитных организаций города Владимира вызвали полицейских, сообщив, что нашли поддельные купюры. Приехав на место, сотрудники органов обнаружили девушку, в руках у которой было 500 долларов. Экспертиза показала, что деньги – фальшивые.
Задержанная призналась, что купюры ей подарил знакомый. Как выяснилось при задержании 25-летнего жителя Киржача, он купил 500 долларов за 20 тысяч рублей в соседнем регионе. Как только он понял, что они не настоящие, решил подарить их своей девушке, желая таким образом произвести на неё впечатление.
В его отношении возбудили уголовное дело за сбыт поддельной иностранной валюты.
УМВД России по Владимирской области напоминает:
Если у Вас в руках оказалась , ни в коем случае не пытайтесь избавиться от нее самостоятельно! Дарение, размен, передача на хранение с целью последующего сбыта поддельной денежной купюры являются противозаконными и уголовно наказуемыми!