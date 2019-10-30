Он купил их в соседнем регионе за 20 тысяч рублей

Во Владимире полицейские изъяли у 30-летней местной жительницы 5 фальшивых купюр по 100 долларов. Девушка призналась, что деньги ей подарил её парень, сообщают в УМВД России по Владимирской области.В одну из микрокредитных организаций города Владимира вызвали полицейских, сообщив, что нашли поддельные купюры. Приехав на место, сотрудники органов обнаружили девушку, в руках у которой было 500 долларов. Экспертиза показала, что деньги – фальшивые.Задержанная призналась, что купюры ей подарил знакомый. Как выяснилось при задержании 25-летнего жителя Киржача, он купил 500 долларов за 20 тысяч рублей в соседнем регионе. Как только он понял, что они не настоящие, решил подарить их своей девушке, желая таким образом произвести на неё впечатление.В его отношении возбудили уголовное дело за сбыт поддельной иностранной валюты.УМВД России по Владимирской области напоминает:Если у Вас в руках оказалась , ни в коем случае не пытайтесь избавиться от нее самостоятельно! Дарение, размен, передача на хранение с целью последующего сбыта поддельной денежной купюры являются противозаконными и уголовно наказуемыми!