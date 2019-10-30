Охранные зоны - это расстояния от крайних проводов по обе стороны от ЛЭП

В целях предотвращения случаев электротравматизма и нарушения электроснабжения потребителей, «Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго» напоминает о необходимости соблюдения правил безопасного поведения в охранных зонах линий электропередачи (ЛЭП).Охранные зоны - это расстояния от крайних проводов по обе стороны от ЛЭП. Для воздушных линий напряжением 0,4 кВ они составляют 2 метра, напряжением 6 - 10 кВ - 10 метров, 35 кВ - 15 метров, 110 кВ - 20 метров. Для кабельных линий - 1 метр по обе стороны линии.Без согласования с электросетевой компанией или другим балансодержателем энергообъекта в охранных зонах запрещено проведение строительных, ремонтных, земляных и погрузочно-разгрузочных работ, работ по обрезке деревьев, покраске фасадов домов, реконструкции или сносу зданий и сооружений, в том числе с использованием кранов, автотранспортной техники с подъемными и ударными механизмами. Игнорируя данное согласование, вы не только подвергаете опасности свою жизнь и здоровье, но и несёте угрозу для устойчивого электроснабжения потребителей!В течение года энергетики инспектируют линии, и если видят, что в охранной зоне появляются новые здания и сооружения, несогласованные с сетевой организацией, то в соответствии с законодательством РФ предпринимают меры по устранению данных нарушений. В случае необходимости выноса ЛЭП с территории охранной зоны, потребитель может подать заявку на переустройство сетевых объектов .Обо всех нарушениях в работе электроустановок, несанкционированных действиях в охранных зонах энергообъектов можно сообщать по круглосуточному телефону Контакт-центра «Россети Центр и Приволжье» - 8-800-50-50-115 (звонок бесплатный). Также по вопросам, связанным с электроснабжением, можно обращаться на. Сообщения о проблемах обрабатываются централизованно, в единой Службе модерации ПАО «Россети».