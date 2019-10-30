Кузница Бородиных представит Владимирскую область - на ней отмечены три города - Владимир, Суздаль и Муром.

Творческий проект "Время Крыма" посвящен 5-й годовщине Общекрымского референдума 2014 года - воссоединения Крыма с Россией. В Крым приехали мастера художественного металла со всей России, в том числе - из "Кузницы Бородиных" во Владимире.Творческая тема «ВРЕМЯ КРЫМА» - создание одноименного арт-объекта. Он представляет из себя солнечные часы. Эта художественная композиция из металла будет иметь вид стилизованной карты России. Декорированные сегменты регионов станут их визитной карточкой. "Кузница Бородиных" представит Владимирскую область - на ней отмечены три города - Владимир, Суздаль и Муром. Сегменты областей России мастера объединят в ноябрьские праздники.