Подведены итоги V Всероссийского конкурса «Самый читающий регион»

Подведены итоги - он организован Российским книжным союзом при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.Конкурс стартовал в апреле 2019 года. Готовность принять участие в нем выразили все регионы России. Они должны были представить свой самый значимый литературный проект за 2018-2019 гг. Кроме того, при выборе победителя учитывались и наиболее важные инициативы, достижения органов власти и учреждений культуры в развитии инфраструктуры книги и чтения и поддержании литературных традиций своих регионов.Наш регион представил на конкурс комплексный проект «Год с Алексеем Фатьяновым», посвящённый 100-летию поэта, сообщает пресс-служба администрации областиА «Литературным флагманом России" в 2019 году стала Белгородская область.