Внедорожник Nissan Patrol не поделил дорогу с бронетранспортером в пригороде Улан-Удэ. Последствия аварии сняли на видео.

Внедорожник Nissan Patrol не поделил дорогу с бронетранспортером в пригороде Улан-Удэ. Последствия аварии сняли на видео.ДТП произошло около девяти часов утра (четыре утра по Москве) 30 октября на съезде на Спиртзаводской тракт. Первоначально сообщалось, что виновником стал водитель БТР, который не пропустил Nissan. Однако позже представители управления Росгвардии по Бурятии уточнили, что их техника следовала в составе колонны, а владелец внедорожника попытался вклиниться в поток, хотя должен был уступить дорогу."Водитель совершил объезд патрульного автомобиля ВАИ, сопровождавшего организованную колонну, и допустил столкновение с БТР", — отметили в ведомстве.Судя по кадрам с места, владелец Nissan попытался встроиться в колонну непосредственно перед бронемашиной, но не рассчитал маневр. От удара передняя часть внедорожника оказалась смята, сам водитель не пострадал.