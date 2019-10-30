Всего к зиме готово 103 единицы техники

Для уборки снега зимой во Владимире подготовлено 103 единицы техники. Ежедневно из них на улицы города будут выходить 50 машин, сообщают в Муниципальном центре управления городскими дорогами.Во время сильных снегопадов мэрия планирует задействовать всю технику, имеющуюся в расположении ЦУГД. Снег будет вывозиться в Михайловский овраг самосвалами с грузоподъемностью до 25 тонн. Таких в распоряжении города 25 штук.Помимо этого, для обработки дорог и тротуаров закуплено 35 тысяч тонн песко-соляной смеси и около 70 тонн противогололёдного реагента «Бионорд».ЦУГД будет отвечать за уборку 3 млн квадратных метров на улицах Владимира, включая 318 остановок, 19 искусственных сооружений и 22 лестниц. Телефон «горячей линии» по приему заявок от населения: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00) или мобильный круглосуточный телефон 8-960-721-49-49.