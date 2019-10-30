В областном центре начала работу межрегиональная конференция.

В областном центре начала работу межрегиональная конференция. Социально-ориентированные организации, специалисты, работающие с инвалидами, представители госорганов - участники форума приехали из 14 регионов страны. В течение двух дней они будут обсуждать наиболее успешные практики в решении задач ранней помощи, образования и трудоустройства инвалидов. Также поговорят об особенностях социального обслуживания и о новых технологиях сопровождаемого проживания. Это та практика, которой готова поделиться владимирская организация АРДИ "СВЕТ". Председатель Законодательного Собрания Владимир Киселев рассказал о ряде областных законов, поддерживающих семьи с детьми-инвалидами.Владимир Киселёв, председатель Заксобрания Владимирской области: "Это и освобождение от транспортного налога и различные компенсации и вот, по инициативе Любови Ивановны Кац, принят закон по компенсациям опекунам недееспособным гражданам."Любовь Кац, председатель совета ВООО АРДИ "Свет": "4 года назад 400 человек недееспособных ждали места в интернате. Значит, нужно строить 4 дома-интерната. И сколько нужно денег. А сейчас очереди нет, и 180 человек взяли в приемную семью недееспособных граждан и более 150-ти людей с инвалидностью дееспособных."Екатерина Максимова