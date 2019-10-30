Её подозревают в растрате бюдженых средств

СледКом по Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении бывшего главного врача Областной клинической больницы Любови Быковой. Она подозревается в растрате бюджетных средств, выделенных больнице на закупку высокотехнологичного медицинского оборудования.Ранее мы писали о том, что губернатор Владимирской области с должности, однако, не уточнялось, по какой причине. В ближайшее время СК проведёт расследование, в ходе которого будет установлено, виновна ли Любовь Быкова в инкриминируемом преступлении.