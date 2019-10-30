В областном центре выявлено 56 рекламных конструкций, установленных без соответствующего разрешения

В областном центре выявлено 56 рекламных конструкций, установленных без соответствующего разрешения: панно, вывески, баннеры, световые короба… Их владельцам были направлены соответствующие предписания о демонтаже, и был дан срок до 28 октября.С сегодняшнего дня незаконные рекламные вывески начнут разбирать. Получить их обратно владельцы смогут только после возмещения стоимости работ по демонтажу и хранению, сообщает