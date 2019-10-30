Фигурант подарил своей девушке поддельную валюту иностранного государства.

В начале октября текущего года в УМВД России по городу Владимиру поступило сообщение о том, что в одной из финансово-кредитных организаций обнаружены денежные купюры с признаками подделки. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции изъяли пять купюр номинальной стоимостью 100 долларов каждая. Деньги находились у 30-летней местной жительницы, обратившейся в банк с целью обмена.Результаты проведенной впоследствии экспертизы подтвердили, что все купюры являются поддельными.Полицейским девушка пояснила, что иностранную валюту получила в подарок от своего знакомого.Через несколько дней по подозрению в сбыте поддельных купюр сотрудники полиции задержали 25-летнего жителя Киржача.Как пояснил задержанный, 500 долларов он приобрел на территории соседнего региона за 20 000 рублей. Впоследствии он понял, что деньги являются фальшивыми, однако не обратился в полицию, а решил подарить их своей знакомой, желая произвести впечатление.Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признака преступления, предусмотренного ч.1 ст. 186 УК РФ (сбыт заведомо поддельной иностранной валюты).В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде ареста.УМВД России по Владимирской области напоминает:Если у Вас в руках оказалась денежная купюра с признаками подделки, ни в коем случае не пытайтесь избавиться от нее самостоятельно! Дарение, размен, передача на хранение с целью последующего сбыта поддельной денежной купюры являются противозаконными и уголовно наказуемыми!О том, как распознать подделку, можно узнать здесь.