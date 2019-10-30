В Гусь-Хрустальном районе легковой автомобиль упал с моста на железнодорожные пути.

В Гусь-Хрустальном районе легковой автомобиль упал с моста на железнодорожные пути. Происшествие произошло около 9 часов вечера. Сообщили в пресс-службе линейного отдела МВД России на транспорте.По предварительной информации, водитель иномарки не справился с управлением и автомобиль опрокинулся с моста на железнодорожные пути. Проходившим составом машину был задело по касательной и отбросило в сторону. Водитель от госпитализации отказался. Проводиться проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.