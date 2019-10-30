На это потратили около 2 млн рублей

7 тысяч утят кряквы спустили специалисты государственной инспекции по охране и использованию животного мира Владимирской области на водоёмы региона за лето. На это пришлось потратить 1,7 млн рублей, сообщают в Белом доме.Финансирование производилось в рамках программы «Охрана и воспроизводство объектов животного мира и среды их обитания на территории Владимирской области». Подобная процедура позволит не только снизить охотничью нагрузку на дикую популяцию птиц, но и увеличить численность плавающих животных.