Кто является их собственником и кто производит их обслуживание – не ясно.

В Вяткинском поселении на территории Судогодского района в ходе прокурорской проверки обнаружены действующие распределительные газопроводы высокого и низкого давления. Кто является их собственником и кто производит их обслуживание – не ясно. Прокуратурой в суд подано 8 исковых заявлений, поскольку отсутствие собственника и балансосодержателя газопровода создает угрозу нарушения непрерывного газоснабжения и возникновения чрезвычайных ситуаций.