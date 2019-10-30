В ходе рейдов правоохранители проводят разъяснительные беседы и вручают памятки, особое внимание уделяя пожилым гражданам.

В Гусь-Хрустальном районе Владимирской области сотрудники полиции во взаимодействии с представители народной дружины «Новый рубеж» проводят разъяснительную работу по профилактике мошенничеств. Полицейские и дружинники доводят до граждан информацию об участившихся случаях мошенничеств и вручают памятки с предупреждающей информацией.Полицейские и дружинники особое внимание уделили пожилым людям, которые в силу возраста часто становятся жертвами аферистов. Под различными предлогами: проведения денежной реформы, проверки газового оборудования, покупки товаров или оказания услуг злоумышленники проникают в жилища граждан и лишают их накопленных сбережений.Стражи порядка напомнили гражданам о необходимости быть более бдительными и внимательными при общении с незнакомыми людьми, не впускать их в квартиры и обязательно требовать документ, удостоверяющий принадлежность к той или иной службе, не разглашать никаких сведений о себе или родственниках.Сотрудники полиции также предостерегли пенсионеров от покупки лекарственных препаратов, дорогостоящей медицинской техники у незнакомых людей, какими бы представительными внешне они не выглядели.Особое внимание во время бесед было уделено телефонным мошенничествам.Участники рейда рассказали, что наиболее распространенный вид обмана по телефону – требование выкупа или взятки за освобождение якобы задержанного за совершение правонарушения родственника. Как правило, жертвами преступников становятся пожилые люди, которых легче всего ввести в заблуждение. Звонки осуществляются рано утром или ночью, чтобы застать граждан врасплох. В таких случаях полицейские советуют прервать звонок и перезвонить лицу, которое якобы попало в беду.Распространены и случаи, когда злоумышленники представляются сотрудниками банка, которые сообщают о блокировке банковской карты, после чего предлагают устно сообщить реквизиты банковских карт или ввести определенную комбинацию цифр для разблокирования карты. После совершения данных операций денежные средства списываются с банковского счета потерпевших.Предупредили полицейские горожан и о распространенных видах интернет-мошенничеств, жертвами которых могут стать граждане любых возрастов. Предлагая осуществить предоплату за товар по объявлениям, размещённым в сети интернет, злоумышленники получают информацию о счетах граждан и похищают с них денежные средства.Предупреждая гусевчан о видах мошенничеств и вручая памятки, сотрудники полиции и дружинники порекомендовали в случае возникновения подозрений в совершении мошеннических действий незамедлительно обращаться в полицию.Также в ходе рейдового мероприятия гражданам напомнили о соблюдении мер по сохранности имущества, в том числе, двухколесного транспорта.